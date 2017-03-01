«ВЕРТЕКС»: рост выручки на 25% — доверие к российским лекарствам

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» продолжила ежегодную тенденцию роста: по итогам 2016 года выручка производителя составила около 5 млрд рублей с НДС, что на 25% больше по сравнению с 2015 годом. На долю лекарств компании приходится более 4 млрд общего показателя. Таким образом, стабильно усиливается спрос на российские препараты, а темп роста выручки «ВЕРТЕКСА» превышает динамику увеличения отгрузок лекарств со складов отечественных фармпроизводителей: по данным аналитической компании RNC Pharma, к 2015 г. прирост составил 23,7% при проведении расчётов в рублях.

Главная причина роста выручки компании «ВЕРТЕКС» – работа фармзавода в Петербурге, открытого в 2015 году, и развитие производственных мощностей. В 2015 году относительно 2014-го рост выручки составил около 30%, достигнув отметки в 3,75 млрд рублей с НДС (3,36 млрд рублей без НДС). Рост объема производства продукции в 2016 году составил около 18% в упаковках.

«Основная часть ассортимента «ВЕРТЕКСА» приходится на коммерческий сегмент, и решение о покупке принимает потребитель. Поэтому значительный рост выручки компании при общей доле отечественных препаратов на рынке 30% в рублях (источник — RNC Pharma) позволяет говорить о доверии граждан к российским лекарствам, — подчеркивает генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский. – Компания обеспечивает доступность препаратов в аптеках, в том числе ценовую».

Что особенно важно, с 2015 года соответствие производства лекарств стандарту надлежащей производственной практики GMP (Good Manufacturing Practice) подтверждено документально заключениями Минпромторга РФ. А в 2016 году «ВЕРТЕКС» подтвердил соответствие системы менеджмента качества национальному и международному стандартам ISO 9001, получив соответствующие сертификаты.

По результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», компания «ВЕРТЕКС» вошла в топ-3 российских производителей лекарственных препаратов, оказавших наибольшее влияние на фармацевтический рынок в 2016 году. Она стала единственной компанией из Санкт-Петербурга и заняла третье место после «Фармстандарта» и «Эвалара» соответственно. (В опросе «Ромира» приняли участие 476 экспертов из 26 городов России. Его результаты опубликованы в газете «Фармацевтический вестник» (№6 (877) от 21.02.2017 г.).

В 2016 году «ВЕРТЕКС» отметил год работы фармзавода в Петербурге. Компания стала первым российским фармпроизводителем, который построил завод в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская» и начал выпуск лекарств. Традиционно «ВЕРТЕКС» входит в число крупнейших инвесторов петербургской ОЭЗ. Инвестиции компании на территории экономической зоны на данный момент составляют около 3,4 млрд рублей. Проектная мощность завода – более 100 млн упаковок препаратов различных лекарственных форм в год в год. В частности это позволяет компании в перспективе рассматривать варианты сотрудничества в рамках контрактного производства.

Количество позиций в портфеле «ВЕРТЕКСА» составляет около 220 наименований. Среди ключевых новинок 2016 года – инновационный комбинированный препарат для применения в гинекологии и дерматовенерологии собственной разработки, также ряд дженериков и бренд-дженериков для лечения разных категорий заболеваний – инфекционных, неврологических, предстательной железы, для применения в кардиологии, пульмонологии и оториноларингологии и др. Появились новые продукты в косметических сериях компании. На данный момент в разработке в лабораториях «ВЕРТЕКСА» находится 50 продуктов, из них 40 – лекарственные препараты; государственную регистрацию проходят 33 продукта, из них 28 – лекарственные препараты.

По данным розничного аудита маркетингового агентства DSM Group, в 2016 году бренд ALERANA® фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» стал лидером по объему продаж в аптеках в двух сегментах: среди топ-15 средств для стимуляции роста и против выпадения волос с долей более 35% (в денежном выражении 844,6 млн рублей), а также среди топ-10 косметических шампуней (за исключением детских и применяемых при педикулезе) с долей более 15%, что соответствует 427 млн рублей. Данные рассчитаны с января по декабрь 2016 года в розничных ценах в аптеках.

Также, по данным DSM Group, в 2016 году среди топ-10 торговых марок зубных паст в российских аптеках только бренд «Асепта®» увеличил объем продаж в рублях на 32,1% на фоне общего падения остальных брендов из топ-10.

gmpnews