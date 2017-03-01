Лекарства в ЕАЭС могут подешеветь в пять раз

Лекарственные средства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) могут подешеветь в пять раз, а автомобильные запасные части и парфюмерно-косметическая продукция в два-три раза за счет введения «параллельного» импорта на эти товары. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Нурлан Алдабергенов на совещании с руководителями антимонопольных органов стран-участниц в Москве 28 февраля. По словам министра ЕЭК, «параллельный» импорт позволит значительно снизить цены в странах ЕАЭС на многие импортируемые товары.

Согласно распоряжению Евразийского межправительственного совета о внесении изменений в Договор о Союзе в отношении отдельных видов товаров будет возможно устанавливать исключения из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак. Таким образом, ввозить в страны ЕАЭС товары определённой марки смогут не только правообладатели или официально авторизованные ими поставщики, но и параллельные импортеры.

Значительно снизить стоимость услуг в роуминге уже удалось в результате совместных усилий Комиссии, антимонопольных органов государств ЕАЭС и операторов сотовой связи. К примеру, снижение тарифов операторами связи группы компаний «Вымпелком» составило:

в Республике Армения – ЗАО «АрменТел» – до 6 раз, с 40 руб./мин. до 7 руб./мин.;

в Республике Казахстан – ТОО «Кар-Тел» – до 12 раз, с руб./мин. до 7 руб./мин.;

в Кыргызской Республике – ООО Sky Mobile – до 14 раз, с 129 руб./мин. до 9 руб./мин.;

в Российской Федерации – ПАО «Вымпелком» – до 5 раз, с 49 руб./мин. до 10 руб./мин.

По данным операторов сотовой связи, экономический эффект для потребителей государств-членов от снижения стоимости услуг связи в роуминге на территории Союза может составить около 2 млрд рублей в год.

Удешевление этого вида услуг позволит развивать экономическую интеграцию, расширять совместные проекты в различных отраслях экономики, а также увеличить туристический поток между государствами ЕАЭС.

Обеспечение равных условий конкуренции на товарном рынке техники, применяемой в горнорудной промышленности, и запасных частей марки Caterpillar стало результатом совместной работы Комиссии, Федеральной антимонопольной службы России, компании Caterpillar и ее дилеров. Были внесены изменения в основные международные соглашения компании, регулирующие вопросы дистрибуции на территории ЕАЭС, а также изменены формы писем-сертификатов дилеров о подведомственной территории. Это значит, что потребитель из любой страны Союза может купить необходимую ему технику и получить соответствующее техническое обслуживание у любого из дилеров, что полностью соответствует практике работы дилерских сетей в Европейском союзе. В итоге это должно значительно уменьшить стоимость аналогичных товаров и обслуживания в странах Союза.

Одновременно Комиссия продолжает работу по анализу деятельности других крупных поставщиков техники для горнорудной промышленности на предмет соответствия их деятельности общим правилам конкуренции.

Благодаря усилиям Комиссии и ФАС России также удалось снизить отпускные цены апатитового концентрата для белорусских потребителей. Так, если в 2013 году белорусский потребитель получал апатитовый концентрат из Российской Федерации в среднем по 256 долл. за тонну, то в 2014 году средняя цена снизилась до 179 долл., а в 2015 г. – до 139 долл. в первом квартале, до 162 долл. – за 11 месяцев. По экспертным оценка, эффект для Республики Беларусь от урегулирования разногласий по вопросам поставок апатитового концентрата составляет до 14 млн долл. в год.

В качестве основных задач Евразийской экономической комиссии на 2017 год в области антимонопольного регулирования Нурлан Алдабергенов озвучил определение перечня товаров для введения исключений из применения регионального принципа исчерпания прав на товарный знак, продолжение работы по снижению стоимости услуг сотовой связи в роуминге в странах ЕАЭС, проведение расследований, рассмотрение дел о нарушении правил конкуренции на трансграничных рынках, внесение изменений и дополнений в действующие порядки рассмотрения заявлений, проведения расследований и рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции с учетом складывающейся практики их применения.

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