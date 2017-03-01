GSK завершила сделку по продаже портфеля анестетиков южноафриканской Aspen

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline объявила о завершении сделки по продаже портфеля анестетиков южноафриканской фармацевтической компании Aspen, сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки составляет 280 млн фунтов стерлингов, из которых 100 млн фунтов будут выплачены в виде поэтапных платежей.

Продажа активов связана с намерением британской компании сосредоточиться на ключевых терапевтических направлениях.

В портфель анестетиков GlaxoSmithKline входят препараты Ultiva, Nimbex, Tracrium, Mivacron и Anectine. В 2016 г. их общий объем продаж составил около 70 млн фунтов.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»