Exelixis и Bristol-Myers Squibb совместно разрабатывают комбинированный онкопрепарат

Американские компании Exelixis и Bristol-Myers Squibb заключили соглашение о совместной разработке комбинированного онкопрепарата, сообщает Pharma Times.

Компании оценят эффективность и безопасность комбинации Cabometyx производства Exelixis и Opdivo (Bristol-Myers Squibb), а также их применение с Yervoy в качестве терапии первой линии при раке почки.

В дальнейшем комбинация будет разрабатываться для применения по другим показаниям: для лечения рака мочевого пузыря, гепатоцеллюлярной карциномы и других форм рака.

В США и ЕС Cabometyx и Opdivo одобрены для терапии почечно-клеточной карциномы у пациентов, которые уже проходили лечение от этого заболевания. В настоящее время оба препарата проходят III фазу клинических исследований, в которых оценивается их эффективность и безопасность для терапии гепатоцеллюлярной карциномы. Также в США Opdivo одобрен для лечения рака мочевого пузыря.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»