FDA присвоило статус ускоренного рассмотрения препарату компании Teva

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries сообщила о том, что FDA присвоило статус ускоренного рассмотрения экспериментальному препарату для лечения поздней дискинезии SD-809, сообщает Reuters. Решение по препарату ожидается 30 августа 2017 г.

Поздняя дискинезия характеризуется насильственными непроизвольными движениями в результате долговременного применения препаратов для лечения психических расстройств. В США от этого заболевания страдают около 500 тыс. человек. В настоящее время одобренных препаратов для лечения поздней дискинезии в США не существует.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»