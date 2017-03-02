Сенаторы предложили запретить рекламу лекарств на телевидении

Рекламу лекарственных препаратов на телевидении необходимо запретить, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова.

«Говоря о передачах, я сама не люблю, когда в перерывах говорят о препаратах. Я считаю, это надо запретить, потому что население начинает использовать, и это приносит только вред», – сказала она в ходе заседания Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике.

Однако есть и противоположное мнение, которое в августе 2016 года высказали сотрудники Медиа-коммуникационного союза (МКС). По их мнению, запрет на рекламу рецептурных лекарственных препаратов на радио и телевидении необходимо снять, так как это необходимо для поддержки российских медиа и телекоммуникационной отрасли, а также для стимуляции производства и распространения отечественного контента.

По мнению ведущего научного сотрудника ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России Марата Ежова, участвовавшего в заседании, на телевидении необходимо ввести блоки социальной рекламы, направленной на сохранение здоровья.

«Центры здоровья – это капля в море. Если мы возьмем среднестатистического нашего гражданина, он туда не пойдет, пока не заболеет, но он каждый вечер включает первый или второй федеральный канал, поэтому социальная реклама должна идти хоть блоками по 15 секунд», – пояснил он.

Согласно данным агентства маркетинговых коммуникаций Arena, фармацевтический сегмент рекламного рынка по итогам девяти месяцев 2016 года составил 27,2 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2016 году. При этом почти 90% инвестиций в этой области приходятся на телевидение.

Источник: ИА «Москва»

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