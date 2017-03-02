В России появится регистр пациентов, нуждающихся в обезболивании

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила Минздраву создать государственный регистр пациентов, нуждающихся в обезболивании препаратами с содержанием психотропных и наркотических веществ, а также паллиативной медицинской помощи. Регистр должен заработать с 1 января 2018 года.

Соответствующее поручение было дано Минздраву по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, на котором обсуждались меры по оптимизации механизма назначения обезболивающих препаратов, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Голодец также поручила Минздраву включить в структуру электронной медицинской карты, разработкой которой сейчас занимается ведомство, модуля по диагностированию болевого синдрома и алгоритмов выбора и назначения терапии пациентам с болями.

«У нас сейчас разработана «дорожная карта». Эта тема остается в приоритете. Те люди, которым обезболивание нужно, должны его получать абсолютно открыто и своевременно», – пояснила Голодец.

По словам вице-премьера, количество пациентов, получивших «адекватное» обезболивание, в 2016 году увеличилось на 46% по сравнению с предыдущим годом и составило почти 66,9 тысячи человек. Кроме того, на 45% выросло фактическое потребление неинвазивных наркотических анальгетиков (пластырей, таблеток, капсул и т. д.), которое в 2016 году составило почти 170 тысяч упаковок.

При этом руководитель секции «Медицина и фармацевтика» Петр Родионов отметил необходимость продолжать проработку дополнительных мер по ликвидации у врачей и пациентов «страхов и предрассудков, связанных с использованием неинвазивных наркотических анальгетиков».

В начале февраля текущего года Голодец поручила Минздраву установить контроль за назначением онкологических и обезболивающих препаратов в регионах. Всего в 2016 году было зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев отказа в выписке обезболивающих и лекарств для терапии онкозаболеваний.

Для врачей, отказавших в выписке лекарств, в том числе обезболивающих, при наличии показаний к их применению могут ввести административную ответственность. Соответствующие поправки в КоАП должен подготовить Росздравнадзор.

Источник: РИА «Новости»

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