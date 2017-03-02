Продажи лекарств в коммерческом секторе выросли до 56,5 млрд рублей

В январе 2017 года продажи лекарств в коммерческом секторе выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 56,5 млрд рублей, причем по сравнению с декабрем 2016 года емкость этого сектора фармрынка в России снизилась на 20%. Средняя стоимость упаковки лекарства не изменилась и составила 151,8 рубля.

Таковы данные аналитической компании DSM Group.

По итогам января 2017 года 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 30%. Коммерческий сегмент рынка по итогам января 2017 года на 46% был представлен рецептурными препаратами и на 54% безрецептурными лекарствами. Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в январе 2017 года возглавили компании Bayer, Novartis и Sanofi. Максимальный прирост по стоимостному объему аптечных продаж возглавили «сезонные» препараты Ингавирин (1,05%), Кагоцел (0,92%) и Нурофен (0,75%).

По данным генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, структура коммерческого рынка лекарств в январе 2017 года по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Так, на 0,4% относительно января 2016 года увеличилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50–150 рублей (за месяц доля снизилась на 0,3%).

На 0,8% снизился удельный вес группы лекарств в ценовом диапазоне 150–500 рублей (с 50,2% в январе 2016 года до 49,4% в январе 2017 года). Доля дорогостоящих препаратов в январе 2017 года составила 29,1%, что совпадает с удельным весом группы в предыдущем месяце и на 0,6% больше, чем в январе 2016 года. При этом средняя стоимость упаковки в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 3,1% и составила 918,8 рубля за упаковку.

Согласно индексу Ласпейреса, в течение января 2017 года цены в рублях возросли на 0,7%. В долларовом выражении индекс цен также повысился на 7,3%. Всего же с начала 2016 года инфляция цен на лекарства в аптеках страны составила 5,6% в рублевом выражении и 18,7% в долларах США.

Россияне все больше переходят на лекарственные препараты отечественного производства на фоне роста цен. По данным исследования компании Nielsen, 52% респондентов утверждают, что стали приобретать отечественные безрецептурные лекарства вместо импортных, а 49% готовы проигнорировать предписания врача, если цены на выписанные лекарства слишком высоки.

Источник: DSM

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