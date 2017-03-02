Росздравнадзор получил 350 жалоб на обеспечение обезболивающими

С начала 2017 года на горячую линию Росздравнадзора поступило свыше 350 обоснованных жалоб на несвоевременное либо некачественное обеспечение обезболивающими препаратами, сообщила начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Роcздравнадзора Ирина Крупнова.

«Коллеги, вы должны понять, что в настоящее время на уровне правительства, Министерства здравоохранения сделано все, чтобы облегчить вашу процедуру назначения и выписывания наркотических препаратов. Боль нужно своевременно обезвредить. Мы понимаем, что во многом это зависит от врача, который должен понять, что выписывание рецепта – это действительно необходимость и опасности в назначении этих препаратов, если это действительно требуется пациенту, нет, что никто уголовно преследовать его не будет», – Крупнова обратила внимание врачей на проблему обезболивания пациентов, добавив, что согласно законодательству РФ, любая медицинская организация имеет право при наличии медицинских показаний выписывать и назначать наркотические препараты.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александр Шин предложил создать при поликлиническом звене специальную противоболевую службу.

По его словам, в условиях стационара особых вопросов с обезболиванием не возникает, однако для страдающих, например, от хронического болевого синдрома или онкологической боли стационар является временным решением. В России обезболивающие выдают в небольших количествах, иметь наркосодержащие препараты про запас не представляется возможным, а зачастую больные на последних стадиях онкологических заболеваний сами ходить уже не могут.

«Специальная противоболевая служба действительно необходима, потому что больных очень много сейчас, а, например, в онкологии на последней стадии никакие средства, кроме как наркотические, на боль не действуют. В том числе и по этой причине за рубежом работают специальные клиники (правда, в основном частные), которые занимаются только больными с болевым синдромом, с онкологическими болями. Если понятно, что лечить онкологию уже невозможно, то есть возможность просто дать больному провести последние дни более-менее комфортно и без боли», – пояснил Шин.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), за январь – август 2016 года было выявлено более 1,5 тысячи нарушений, связанных с назначением обезболивающих препаратов. Из них 1 212 случаев приходится на проблемы с выпиской медикаментов пациентам, которые лечатся от онкологических заболеваний амбулаторно.

Чтобы разобраться с этой проблемой, Росздравнадзор пообещал в 2017 году ввести административную ответственность для врачей, отказавших пациенту в выписке лекарств, в том числе обезболивающих, при наличии показаний к их применению.

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