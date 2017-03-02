В ЕАЭС некоторые лекарства могут подешеветь в пять раз

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) некоторые лекарства могут подешеветь в пять раз за счет введения «параллельного» импорта (импорт без согласия правообладателя). Такое мнение высказал член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Нурлан Алдабергенов на совещании с руководителями антимонопольных органов стран – участниц союза.

Евразийский межправительственный совет внес изменения в договор о союзе, согласно которому в отношении отдельных видов товаров будет возможно устанавливать исключения из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак. Таким образом, ввозить в страны ЕАЭС товары определенной марки смогут не только правообладатели или официально авторизованные ими поставщики, но и параллельные импортеры.

В феврале 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашений о единых принципах и правилах обращения лекарств и медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Соглашение призвано повысить доступность безопасных, эффективных и качественных лекарств для населения государств – членов ЕАЭС, а также увеличить конкурентоспособность фармпромышленности этих стран на мировом уровне.

Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, созданная на базе Таможенного союза, в состав которой входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. О создании на территории ЕАЭС единого рынка лекарственных средств в декабре 2014 года объявил пресс-секретарь Минздрава РФ Олег Салагай.

Источник: Евразийская экономическая комиссия

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