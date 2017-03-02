Биотехнологии могут стать одним из драйверов роста в российских регионах

Хайнрих Шмидт, Директор Лайф Сайнс подразделения компании «Мерк», выступил с докладом на сессии «Инновационный потенциал регионов — драйвер экономического развития» в рамках Российского инвестиционного форума. Г-н Шмидт поделился экспертным взглядом на развитие рынка биотехнологий в России и роли сегмента Лайф Сайнс на нем.

Несмотря на динамичное развитие рынка биотехнологий в мире и рынка биофармацевтики как одного из наиболее динамично развивающихся его сегментов доля России на этом рынке на сегодняшний день крайне мала – порядка 0.7% по состоянию на 2015 г. 2: 1.4 млрд долл. в России по отношению к 145 млрд. в мире в целом.

«Тем не менее, учитывая высокий научный потенциал страны и особенности научно-технологического развития отдельных регионов, возможности для развития биотехнологий в России, как на общероссийском уровне, так и на уровне регионов огромны. Однако это предполагает необходимую материальную и, прежде всего, технологическую поддержку этого направления, которую может обеспечить динамично развивающийся сегмент Лайф Сайнс технологий», — отметил г-н Шмидт.

Согласно «Комплексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации» производство биотехнологической продукции в России к 2020 г. должно составлять порядка 1% ВВП, а к 2030 г. – не менее 3% ВВП3. При этом качественно новый виток в развитии рынка биотеха в России невозможен без эффективной коммуникации и кооперации в цепочке «наука – бизнес – образование».

Все участники и высокопоставленные гости Форума неоднократно отмечали необходимость постоянного привлечения инновационных решений для эффективного отраслевого развития регионов.

«Могу с уверенностью сказать, что мои ожидания от участия в Форуме оправдались. Приятно видеть, что руководство страны на самом высоком уровне осознает необходимость стратегического развития в области инноваций. Представители как федерального правительства, так и губернаторы регионов высказались единодушно в поддержку развития наукоемких отраслей, опирающихся на местные научные центры. Для «Мерк», как для научно-технологической компании, это очень важно. Мы стараемся активно развивать сотрудничество в сфере биотехнологий с инновационными кластерами, научными центрами и предприятиями из российских регионов – от Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода до Новосибирска и Дальнего Востока, поскольку только при наличии в регионах высококвалифицированных кадров как в сфере науки, так и на производстве, можно развивать высокотехнологичные биофармацевтические и биотехнологические исследования и производства».

Выступая на сессии, посвященной инновационному потенциалу регионов как драйверу экономического роста, Хайнрих Шмидт высказал предложение о внедрении системного подхода к развитию биотехнологий на региональном уровне и сотрудничестве с биотехнологическими кластерами путем расширения образовательных проектов, научно-технологического и экспертного сотрудничества, трансфера технологий, повышения качества материально-технической базы, и поддержки инновационных страт-ап проектов.

gmpnews