NICE признал Keytruda слишком дорогим препаратом

Национальный институт здоровья Великобритании (NICE) заявил о том, что препарат Keytruda американской фармацевтической компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) является слишком дорогим, поэтому организация не рекомендовала его применение в качестве терапии первой линии при немелкоклеточном раке легкого, сообщает FiercePharma.

Несмотря на то, что фармкомпания предоставила NICE скидку на препарат, цена одного флакона (100 мг) которого составляет 2630 фунтов стерлингов, организация посчитала препарат слишком дорогим. Cancer Drugs Fund также отказался финансировать препарат из-за цены.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»