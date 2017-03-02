ФАС: годовая экономия Минздрава России от произошедшего снижения цен на лекарства в 2017 г. составит более 5 млрд руб.

В результате комплекса мер, предпринятых ФАС России, предельные отпускные цены производителей на лекарственные препараты по программе «Семь нозологий», на антивирусные препараты для лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитом В и С, а также антибактериальные и противотуберкулезные препараты были снижены до минимальных значений.

Об этом заявил глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев 1 марта на расширенном заседании Коллегии ФАС России.

По его словам, снижение цен в среднем составило 50%, а в рублях наибольшее снижение (240 тыс. рублей с одной потребительской упаковки) произошло на лекарственный препарат «Ревлимид» производства «Селджен».

Всего по заявлениям компаний снижено 112 зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП.

«По проведенным ФАС расчетам, годовая экономия от произошедшего снижения цен только для Минздрава России в 2017 году составит более 5 млрд рублей», – заявил Игорь Артемьев.

«Фармацевтический вестник»