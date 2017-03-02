Директором завода ГК «Герофарм» назначен Иван Сергеев

27 февраля в должность директора завода в г. Пушкин группы компаний «Герофарм» вступил Иван Сергеев.

Он будет отвечать за запуск нового завода по производству биотехнологических препаратов по принципу полного цикла в г. Пушкин, сообщает «Фармперсонал». Первая очередь по производству фармацевтических субстанций для оригинальных препаратов будет введена в эксплуатацию в 2017 году. Запуск второй очереди по производству генно-инженерных инсулинов человека и аналоговых инсулинов состоится в 2018 году.

Иван Сергеев окончил Санкт-Петербургскую государственную химико-фармацевтическую академию по специальности «Биотехнология». В 2013 году получил степень MBA в Moscow Business School.

Работал на крупном химико-фармацевтическом предприятии, где прошел путь от технолога до директора по производству. Иван Сергеев курировал масштабные проекты по модернизации производства готовых лекарственных форм, имеет опыт запуска новых производственных площадок.

«Фармацевтический вестник»