«Ханты-Мансийская аптека» приватизирована за 277 млн рублей

Власти Югры продали 100% принадлежавших им акций ОАО «Ханты-Мансийская аптека» на аукционе. Цена контракта составила 277,2 млн рублей, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома, на площадке которого проходили торги. Победителем тендера стала екатеринбургская компания «Уралтрейдконсалтинг».

Участие в аукционе приняли три претендента. Стартовая цена акций составляла 180 млн рублей. Таким образом, в ходе торгов стоимость лота выросла более чем в полтора раза.

ООО «Уралтрейдконсалтинг» было образовано в 1991 году, специализируется на оптовой торговле. Владельцами компании являются Руслан Набиев и Эльвира Шпейт. В 2015 году чистый убыток «Уралтрейдконсалтинга» составил 730 млн рублей, свидетельствуют данные СПАРК.

ОАО «Ханты-Мансийская аптека» было создано в 2004 году путем акционирования одноименного госпредприятия. На долю акционерного общества приходится около 20% розничного рынка лекарственных средств в Ханты-Мансийске. По данным СПАРК, на сегодняшний день единственным владельцем компании является Департамент имущества Югры.

По итогам первого полугодия 2016 года «Ханты-Мансийская аптека» занимает 101-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей» с выручкой 581 млн рублей. На конец первого полугодия сеть объединяла 77 аптечных учреждений.

В августе 2016 года на единой электронной торговой площадке прошел аукцион по продаже 100% акций АО «Столичные аптеки». В ходе торгов акции были проданы структуре девелоперской компании Capital Group за 5,6 млрд рублей.

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