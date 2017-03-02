Выручка «Вертекса» в 2016 году выросла до 5 млрд рублей

В 2016 году выручка фармацевтической компании «Вертекс» выросла на 25% и составила около 5 млрд рублей, из которых на долю лекарств пришлось более 4 млрд рублей.

В компании связывают рост выручки с открытием в 2015 году фармзавода в Санкт-Петербурге, а также с развитием производственных мощностей компании. Так, в 2015 году по сравнению с 2014 годом рост выручки составил около 30%, достигнув отметки в 3,75 млрд рублей с НДС (3,36 млрд рублей без НДС). Рост объема производства продукции в 2016 году составил около 18% в упаковках.

По словам генерального директора фармацевтической компании Георгия Побелянского, основная часть ассортимента «Вертекса» приходится на коммерческий сегмент. «Значительный рост выручки компании при общей доле отечественных препаратов на рынке в 30% в рублях позволяет говорить о доверии граждан к российским лекарствам», – считает Побелянский.

В 2015 году «Вертекс» объявил об открытии фармацевтического предприятия полного цикла на участке «Новоорловская» в ОЭЗ «Санкт-Петербург», став одним из крупнейших инвесторов ОЭЗ. Инвестиции компании в строительство на территории ОЭЗ составляют около 3,4 млрд рублей. Проектная мощность завода – более 100 млн упаковок препаратов различных лекарственных форм в год.

«Вертекс» стал также первой фармацевтической компанией, которая вошла состав медицинского научно-образовательного кластера «Трансляционная медицина».

АО «Вертекс» – российский производитель лекарственных препаратов (70% ассортимента), косметических средств, биологически активных добавок. Компания была зарегистрирована в 1999 году, первую лицензию на производство лекарств получила в 2003 году. Всего в портфеле около 220 позиций продукции. Более 80 из 150 лекарств производства компании входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Лекарственные препараты компания производит на заводе в Петербурге, открытом в 2015 году. К 2020 году компания планирует удвоить количество позиций в портфеле до 400, причем более половины из них составят собственные бренды. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании от продаж составила 3,36 млрд рублей, чистая прибыль – 129 тысяч.

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