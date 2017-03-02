В Обнинске заработал протонный центр

В Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба на протонной установке российского производства были пролечены 67 пациентов. Официальный запуск Центра протонной терапии в Обнинске намечен на май 2017 года.

Медицинский радиологический научный центр им. Цыба, расположенный в Обнинске, – филиал Национального медицинского исследовательского радиологического центра (НМИРЦ). В структуру НМИРЦ также входят МНИОИ им. Герцена и НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Лопаткина.

«Заработал первый отечественный протонный ускоритель. В настоящее время 67 больных прошли лечение на российском оборудовании, созданном физиком Владимиром Балакиным, членом-корреспондентом РАН», – рассказал генеральный директор НМИРЦ Андрей Каприн.

Аппарат прошел лицензирование и получил разрешение Росздравнадзора на использование в клинической практике. «Будет выработано еще несколько десятков режимов для других локализаций, помимо опухолей головы и шеи, разрабатывается специальный стол, будет регулироваться пучок и будут предложены различные модификации, в том числе для детского применения», – добавил Андрей Каприн.

Протонная терапия включена в перечень видов высокотехнологичной медпомощи (ВМП) и не покрывается территориальными программами ОМС. Стоимость терапии составляет 260 тысяч рублей, и, по словам Андрея Каприна, пока она устраивает врачей НМИРЦ, но в дальнейшем потребуется дополнительная работа с Минздравом по разработке тарифов.

В России строятся еще два центра протонной терапии. Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА в Ульяновской области должен быть сдан в 2018 году. В создание федерального протонного центра было вложено около 19 млрд рублей. В текущем году работу начнет работу протонный центр МИБС им. Сергея Березина в Санкт-Петебурге. Инвестиции в этот проект составили 7,5 млрд рублей.

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