«ЗиО-Здоровье» продолжит техническое перевооружение и модернизацию производства

Как сообщили в администрации Городского округа Подольск, министерством инвестиций и инноваций Московской области согласован перечень из 16 системообразующих предприятий, имеющих важное социально-экономическое и стратегическое значение в производственной сфере Подольска.

Несмотря на трудности, в целом в системообразующих предприятиях в 2016 году наблюдалась тенденция роста выпускаемой продукции. Одним из лидеров по объему выпускаемой продукции стало ЗАО «ЗиО-Здоровье» — 111,9%.

В 2017 году на ЗАО «ЗиО-Здоровье» продолжится дальнейшее техническое перевооружение и модернизация производства. В ноябре ЗАО «ЗиО-Здоровье» планирует завершить строительство второго корпуса с объемом инвестиций 1,2 млрд. руб., будет создано 186 рабочих мест. С 2017 года предприятие начнет выпускать фармацевтические препараты японской фирмы «АСТЭЛОС» по полному циклу.

Как сообщает пресс-служба предприятия, 1 февраля 2017 года было сдано в эксплуатацию «Помещение отбора проб» с модулем ламинарного поля KAPPA MINI3. Это первый построенный объект реализуемого в настоящее время на ЗАО «ЗиО-Здоровье» инвестиционного проекта по строительству II-ой очереди завода по производству лекарственных средств. «Помещение для отбора проб» спроектировано и построено с соблюдением всех важнейших международных стандартов и правил GMP. Общая стоимость «Помещения отбора проб» составила 10 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации Городского округа Подольск, лидирующими отраслями по созданию новых рабочих мест сегодня остаются промышленность и логистика. Это связано с благоприятным инвестиционным климатом на территории Подольска, в частности, наличием и развитием промышленных зон для размещения новых предприятий. В технопарке «Сынково» в 2017 году планируется размещение логистического центра фармацевтической продукции ООО «Доминанта-сервис».

gmpnews