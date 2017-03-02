Минздрав РФ поддержал проект компании «Вектор-БиАльгам»

Проект участка инъекционных форм лекарств в Кольцово Минздрав признал значимым для отечественного здравоохранения.

Флагманский проект «Создание участка розлива инъекционных лекарственных форм препаратов (вакцин, сывороток) на площадях АО «Вектор-БиАльгам»» внесен Министерством здравоохранения РФ в федеральную целевую программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Минздрав РФ уведомил Правительство Новосибирской области о том, что проект компании министерство сочло возможным поддержать. Для реализации мер государственной поддержки он будет внесен в раздел «Создание технологических платформ по разработке и производству лекарственных средств».

В сообщении Минздрава РФ отмечается: «Полагаем, что реализация флагманского субпроекта является значимым в решении вопроса обеспечения потребностей отечественного здравоохранения».

Создание позволит обеспечить розлив и упаковку инъекционных лекарственных форм биологических лекарственных препаратов в полном соответствии с требованиями надлежащей производственной практики GMP. Создание участка позволит обеспечить потребность регионов Сибири и Дальнего Востока в соответствующих препаратах, как минимум, на 30-40% и заместить имеющийся значительный импорт этих препаратов.

Автор фото: Святослав Одаренко.

На производстве «Вектор-БиАльгам»

naukogradpress