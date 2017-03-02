В Обнинске учредили ядерный кластер

Об этом депутат Государственной Думы Геннадий Скляр рассказал журналистам

«Перед нами пример того, как можно долго запрягать, но потом быстро ехать», — прокомментировал ситуацию Скляр. Идею создания подобной кооперации он озвучил еще весной прошлого года. Потом доказывал в верхах и доказал, что Обнинск — то самое место, где можно делать прорывные вещи в области ядерных технологий. Делая упор на их современный акцент – ставку на технологии для пользы человека.

Сейчас кластер приобретает реальные черты. Он уже насчитывает порядка 10 участников. К концу следующей недели специалисты подготовят все необходимые документы для регистрации организации. И уже через месяц, в апреле, она получит официальный статус. И сразу же, со слов Геннадия Скляра, в Обнинске пройдет стратегическая сессия, где представят программу работы кластера. К слову, сам Скляр стал председателем правления кластера, а его исполнительным директором – замдиректора ФЭИ Наталья Айрапетова.

Чего хотим?

«В эту среду обрались руководители всех ведущих городских научных предприятий, представители частного бизнеса, которые готовы работать в составе ядерного кластера», — прокомментировал Геннадий Скляр. ФЭИ, МРНЦ, НИФХИ, «Тайфун», ВНИИРАЭ ИАТЭ, завод «Сигнал», АИРКО – этот мощный костяк кластера становится его локомотивом. И те перегородки, которые выросли между предприятиями в обычной жизни, будут сломаны. Впрочем, помимо горизонтальных стопоров, есть и вертикальные. Так, все госпредприятия – а их в составе кластера немало – обязаны согласовывать свои решения с вышестоящими структурами. Кластер поможет снять и эти барьеры.

Чем будем заниматься?

Обнинскую площадку для развития ядерного кластера Геннадий Скляр охарактеризовал как уникальную. В одном городе работают физики, медики, фармацевты, экологи, те, кто готовит кадры и кто производит инновационное оборудование и материалы.

«Наши разработки могут превращаться в конкурентоспособный товар, — отметил Геннадий Иванович. — Наши предприятия нацелены как раз на выпуск новой продукции, они имеют все шансы выйти на зарубежные рынки». К слову, ничто сегодня так не востребовано в мире, как продукты гуманитарной направленности — для медицины, образования, экологии, безопасности. И тот ядерный кластер, который задумывался в Обнинске достаточно давно, а сейчас приобретает реальные очертания, наполняется гуманитарным смыслом и объединяет все четыре гуманитарных потока.

Светлана Веприкова

Фото: Александр Ульяненко

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