Не хватило мест

Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области отказал компании — владельцу Анжеро-Судженского химфармзавода в получении статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданной в моногороде.

Проект, который представила компания «Авексима «Сибирь», предусматривает выпуск лекарственного препарата — активированного угля. В предприятие мощностью 8,4 миллиона капсул в год инвестор в течение нынешнего года планировал вложить 6,5 миллиарда рублей. Эти средства должны были окупиться уже в мае 2018-го. Что касается рабочих мест, то их собирались создать всего тридцать, тогда как на основном предприятии сейчас трудится 489 человек.

Именно этот факт и стал основанием для отказа в присвоении химфармзаводу статуса, дающего право на налоговые льготы и другие преференции. Требование, установленное правительством РФ для потенциальных резидентов ТОСЭР моногородов, гласит: число вакансий на новом участке должно точно соответствовать среднесписочной численности занятых на действующем производстве за последние три года.

Не принять заявку компании в работу мы не могли, но в процессе ее рассмотрения были выявлены существенные препятствия, — сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям Станислав Черданцев. — По всем признакам мы обязаны отказать в присвоении статуса, но это вовсе не значит, что на инвесторе поставлен крест — мы продолжим с ним работать, он никуда не уходит. Весь вопрос — в дополнительных инвестициях в его развитие, в механизме их привлечения, и мы проработаем с налоговой инспекцией возможность оказания всестороннего содействия предприятию.

На заседании инвестсовета были представлены и планы фармацевтической компании на этот год: в первом квартале приобрести оборудование, во втором — подготовить документацию, а в четвертом — начать выпуск препарата, который в регионе больше нигде не производят. Между тем интерес к развитию подобных предприятий именно в моногородах с ТОСЭР (помимо Анжеро-Судженска это Юрга) уже проявляют и зарубежные инвесторы.

Игорь Шувалов, первый вице-премьер правительства РФ:

Изначально ТОСЭР были придуманы для того, чтобы поднимать Дальний Восток. Потом решили этим статусом подкрепить и моногорода: они ничего не потеряют, а только приобретут, если появятся новые производства. Однако, к сожалению, на практике мы видим, что часто в городах, получивших статус территорий опережающего развития, не создают новые производства, а лишь перерегистрируют уже существующие — просто берут налогооблагаемую базу предприятий и делают их более эффективными. На самом же деле извращается вся экономическая модель. А вот если в городе действительно откроется новое производство, то мы бюрократию разводить не будем. Единственное, станем жестче следить, действительно ли это новые инвестиции или «перекрашенное» старое предприятие. Если речь идет о серьезном крупном инвестиционном проекте, мы обязательно его пробьем, примем отдельное решение.

Юлия Потапова

Российская газета