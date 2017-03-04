Министр Мантуров привел Несклер® в качестве примера импортозамещения из списка ЖНВЛП

13 февраля 2017 года в МФТИ состоялась торжественная церемония открытия нового биофармацевтического корпуса — центра развития Биофармкластера «Северный» и площадки для выполнения совместных проектов его участников. Красную ленточку разрезали Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, Людмила Огородова, заместитель министра образования и науки РФ, Николай Кудрявцев, ректор МФТИ, и Андрей Иващенко, член Наблюдательного совета Биофармкластера «Северный», председатель совета директоров ГК «ХимРар».

После торжественного открытия и осмотра исследовательских подразделений в новом корпусе Денис Мантуров выступил перед студентами с лекцией «Фармацевтическая и медицинская промышленности России: прошлое, настоящее и будущее». В начале глава Минпромторга рассказал собравшимся о развитии фармпромышленности в Российской империи и СССР, и затем перешел к реализации задач современной государственной стратегии «Фарма2020». «Это повышение к 2018 году доли отечественных лекарственных средств по жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП) до 90%, и увеличение к 2020 году доли отечественных лекарственных средств до 50% в денежном выражении. Мы также должны обеспечить восьмикратный рост экспорта фармацевтической продукции к 2020 году по сравнению с 2010», — сказал Министр.

После лекции последовали вопросы и предложения из зала. Один из студентов затронул тему обеспечения людей с редкими заболеваниями необходимыми лекарственными препаратами, которые зачастую производятся только за рубежом и, как правило, стоят очень дорого, в частности речь шла о лечении рассеянного склероза. На что Министр промышленности и торговли РФ ответил, что список ЖНВЛП разрабатывается Минздравом с учетом потребностей такого рода больных, а программа импортозамещения Минпромторга России позволила российским гражданам получить доступ к современной эффективной терапии высококачественными препаратами отечественного производства. Он привел в пример компанию «БиоИнтегратор» группы «ХимРар», которая выпустила препарат «Несклер®», заместив более 50% рынка.

Несклер® (МНН Финголимод) – это первый и единственный отечественный пероральный препарат для лечения рассеянного склероза, полный цикл производства которого локализован в России. Несклер® был зарегистрирован Минздравом и разрешен к применению в России в ноябре 2014 г., на сегодняшний день его получают пациенты в 46 регионах России. В 2017 году компания «БиоИнтегратор» планирует начать экспорт препарата.

Видео лекции министра промышленности и торговли РФ Мантурова Дениса Валентиновича в МФТИ доступна по ссылке

О компании

Биоинтегратор – российская биотехнологическая компания, осуществляющая разработку и производство фармацевтических препаратов на основе рекомбинантных белков и других макромолекул. В числе текущих проектов — как биоподобные препараты (с целью замещения импорта дорогостоящих биофармацевтических препаратов), так и оригинальные инновационные лекарства собственной разработки. Технологическая и интеллектуальная база компании позволяет осуществлять полный цикл разработки и производства: от выращивания продуцента и биосинтеза целевого продукта до розлива готовой продукции. www.biointegrator.com

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