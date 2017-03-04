Федеральный центр СПИД останется без АРВ-препаратов

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом (Федеральный центр СПИД), обслуживающий около 1 тысячи ВИЧ-инфицированных, отсутствует в списке получателей антиретровирусных (АРВ) препаратов для пациентов с ВИЧ, с 2017 года централизованно закупаемых Министерством здравоохранения. Причиной такого положения дел стала межведомственная борьба – центр относится к системе Роспотребнадзора, поэтому Минздрав не хочет закупать для него АРВ-препараты, считает директор центра Вадим Покровский. В министерстве уже заявили, что все необходимые лекарства пациенты федерального центра смогут получить в Московском городском анти-СПИД центре, поэтому «дефицита не возникнет».

Раньше АРВ-препараты для пациентов Федерального центра СПИД Минздрав закупал по специальному распоряжению правительства. По словам Вадима Покровского, на этот год такое распоряжение тоже есть, однако «Коммерсанту» в Минздраве заявили, что «отдельных закупок для центра проводиться не будет, поскольку в заявленный период не были предоставлены необходимые документы».

«Очевидно, это связано с работой Минздрава по созданию регистров ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих АРВ-терапию. Предполагается, что люди будут получать препараты в зависимости от того, находятся они в этих регистрах или нет. Эти регистры будут заполнять непосредственно региональные учреждения, а поскольку наш СПИД-центр находится в системе Роспотребнадзора, а не Минздрава, то его участие в этой системе не предусмотрено», – сказал в интервью Vademecum Вадим Покровский.

Минздрав тем временем выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что «потребность в антиретровирусных препаратах для пациентов, наблюдающихся в указанном учреждении [Федеральном центре СПИД. – Vademecum], учтена при формировании регионального объема лекарств, закупаемых для граждан, проживающих в городе Москве».

Какого-либо дефицита лекарств для граждан, наблюдающихся в Федеральном центре СПИД, не возникнет, заверяют в ведомстве.

«Боюсь, что у пациентов могут возникнуть проблемы с получением АРВ-препаратов, так как запаса лекарств у нас хватит примерно до 1 мая, а перейти из нашего СПИД-центра в другие учреждения довольно сложно. Сложность заключается в том, что для этого надо собрать кучу документов, на что требуется немало времени, и те пациенты, которые не успеют перевестись в другие центры, могут остаться без лечения», – считает Покровский.

Покровский также отметил, что с переходом пациентов в другие медучреждения увеличится финансовая нагрузка на регионы. «Во-первых, им надо будет увеличить штат. Минздрав даст им лекарства и диагностические препараты, а кто будет оплачивать работу этих врачей? Получается, что нагрузка на тот регион, где проживает больше иногородних пациентов, возрастет. Мне кажется, эти проблемы не продуманы Минздравом, их надо проработать», – заявил он.

В 2016 году диагноз «ВИЧ» впервые был поставлен 103 тысячам человек, а общее количество инфицированных, по разным оценкам, составляет от 750 тысяч до 1,5 млн человек. Однако, по словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, недостатка в лекарственной терапии не будет. Он также сообщил, что был завершен процесс формирования федерального реестра людей с ВИЧ-инфекцией.

Источник: КоммерсантЪ

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