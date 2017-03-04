Производство вакцин «Вектор-Биальгам» получит господдержку

Проект АО «Вектор-Биальгам» по созданию под Новосибирском производства вакцин мощностью до 100 млн доз в год будет включен в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года». Общая стоимость проекта оценивается в 320 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Леонида Никулина.

По словам Никулина, объем бюджетной поддержки пока не определен, однако он отметил, что производство будет запущено на имеющейся площадке компании, поэтому иные затраты, кроме закупки оборудования, не требуются.

Никулин рассказал, что в октябре 2017 года компания получит из Германии и Италии первую партию оборудования, за которую уже перечислено 100 млн рублей. «Оборудование получаем, октябрь-ноябрь – начинаем монтировать, затем начинаем потихоньку запускать линию и к июню-июлю 2018 года надеемся получить разрешение на выпуск продукции», – заявил он.

Новое производство будет выпускать около 30 различных препаратов, в том числе вакцины против всех видов гепатита и клещевого энцефалита. При этом ассортимент и объемы производства могут быть расширены в зависимости от потребностей рынка. Проект относится к флагманским в рамках комплексной программы реиндустриализации Новосибирской области.

В декабре прошлого года стало известно, что Министерство промышленности и торговли предложило сократить бюджет ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 6 млрд рублей.

АО «Вектор-Биальгам» было образовано в 1996 году на базе новосибирского Государственного научного центра биотехнологии и вирусологии «Вектор». Специализируется на производстве иммунобиологических и пробиотических препаратов. Выручка в 2015 году, по данным системы СПАРК, составила 308 млн рублей.

Источник: ТАСС

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