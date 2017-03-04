Российские ученые разработали новый препарат от гриппа

Препарат с новым механизмом действия создан новосибирскими химиками в сотрудничестве с томскими токсикологами и Институтом гриппа. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил заведующий лабораторией химиотерапии вирусных инфекций ФГБУ НИИ гриппа, кандидат биологических наук Владимир Зарубаев.

На данный момент уже завершены доклинические испытания, в ходе которых изучались его токсикологические показатели и эффективность против вирусов гриппа.

«Мы разработали новое вещество — камфецин. Как показали доклинические испытания, он безопасен и эффективен против всех известных вирусов гриппа, в том числе против штаммов, устойчивых к существующим препаратам (ремантадин, тамифлю). Таким образом, уже сейчас понятно, что мы разработали препарат с новой мишенью и новым механизмом действия», — подчеркнул Зарубаев.

По словам заведующего лабораторией, в настоящее время готовятся документы на клинические испытания препарата, которые, по предварительным прогнозам, начнутся в 2018 году в рамках госконтракта и займут от двух до четырех лет.

Исследования на людях будут проводиться в три стадии. Сначала безопасность препарата проверят на ограниченном числе добровольцев. Изучат, как быстро он накапливается в крови, как быстро выводится из организма, не приводит ли к каким-либо нежелательным последствиям.

Если первая фаза исследований пройдет успешно, начнется ограниченное испытание его эффективности. На этом этапе в исследовании будут участвовать несколько десятков добровольцев, больных средней и среднетяжелой формой гриппа. Одна часть из них будет получать базовую терапию, другая — базовую терапию плюс испытуемый препарат.

Если у добровольцев из второй группы сократятся сроки заболевания и уменьшится выраженность симптомов болезни, то можно будет говорить о том, что камфецин оказывает положительную динамику по сравнению с базовой терапией. И лишь после этого начнется третья — расширенная фаза клинических испытаний, которая будет проводиться сразу в нескольких медицинских центрах.

Таким образом, новое лекарство против гриппа появится на рынке не ранее 2022 года, так что берегите себя и соблюдайте все рекомендации, чтобы не заболеть.

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