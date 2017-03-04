Регуляторы Европы и США договорились о взаимном признании проверок фармпроизводителей

Регуляторные органы Европейского союза и Соединенных Штатов Америки согласились на взаимное признание результатов инспекций фармацевтических производственных площадок на соответсвие стандартов GMP, сообщает EMA.

Соглашение позволит как FDA, так и европейским регуляторам избежать дублирования инспекций, снизить инспекционные расходы и направлять больше финансовых ресурсов на инспектирование предприятий в других странах мира, где существует риск нарушения стандартов GMP в производстве фармацевтических ингредиентов и лекарственных препаратов.

На сегодняшний день, около 40% готовых лекарственных средств, продаваемых в ЕС, поступают из-за рубежа и 80% производителей API, продукцией которых пользуются европейские фармпроизводители, находятся за пределами Евросоюза.

gmpnews