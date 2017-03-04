РААС: у отрасли нет единой позиции по онлайн-аптекам

Среди участников фармацевтического рынка нет консенсуса в отношении вопроса легализации дистанционной торговли лекарственными препаратами, который сейчас активно обсуждается. Так считает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

«Отрасль не сформировала единой позиции по поводу конкретных механизмов легализации интернет-торговли для участников фармацевтического рынка, — отмечает она. — При этом теневой рынок лекарств в интернете развивается, а наши сограждане приобретают в интернете препараты, ответственность за качество которых никто не несет. Кроме того, такие продавцы не несут затраты на обеспечение лицензионных норм, да и самих помещений у них почти нет, налоги они не платят. Норма по досудебной блокировке сайтов принята, а сайты, называющие себя интернет-аптеками, живут и процветают».

В частности, неясно – нужна ли лицензия для аптечной организации на дистанционную продажу лекарств, ведь лицензия у аптечной организации уже имеется, подчеркивает г-жа Игнатьева. Другой неясный момент: «фармацевтический курьер». «Почему доставку должен осуществлять фармацевтический специалист? Курьер-провизор не слишком ли? Кто будет следующим? Курьер-врач? Или это нас спасет от агрегаторов? А с другой стороны, что мешает агрегаторам выполнить все условия?» — говорит глава отраслевого союза.

Она также добавила, что доставка — это услуга, затратная для аптеки, и эти затраты отразятся на ценах доставляемых лекарств. Лекарства могут стать доступнее физически, но менее доступными по цене.

«Пришло время принимать решения, от которых зависит судьба розничного фармацевтического рынка. Есть риск, что сменятся наши участники», — многозначительно намекнула Нелли Игнатьева.

Руководитель комитета «Интернет + Медицина» Института развития интернета Георгий Лебедев настроен более оптимистично.

«Минздравом России подготовлен проект постановления Правительства РФ “О порядке розничной торговли ‎лекарственными препаратами для медицинского применения …”, а также проект поправок к Федеральному закону “Об основах охраны здоровья граждан РФ”. Эти два документа предполагают возможность ведения электронных рецептов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и применение их для дистанционной торговли лекарственными препаратами. При этом постановление правительства не обязывает применение электронного рецепта, — рассказывает он. — Опубликованные решения являются важным шагом к предложениям ИРИ, которые были подготовлены в начале 2016 года, включающие в себя создание федерального реестра электронных рецептов и федерального реестра находящихся в обороте лекарственных средств, идентифицированных с помощью единой кодировки. В сочетании с реестром медицинских организаций, медицинских работников и аптечных организаций возможен полный электронный учет движения лекарственных средств, рецептов и назначений. Опубликованные проекты Минздрава – первый важный шаг на пути к поставленным целям».

Николай Кочелягин

«Фармацевтический вестник»