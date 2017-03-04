В Топ 100 лучших работодателей России вошли семь компаний с рынка медицины и фармацевтики

Лучшими работодателями России по версии HeadHunter и РБК стали «Сибур», «Газпром нефть» и ГК «Росатом». В рейтинг «Топ 100 лучших работодателей России» вошли также семь компаний с рынка медицины и фармацевтики.

В тройке лучших мест работы в отрасли: Bayer (8 строчка рейтинга), Philips (23) и ЦВ «Протек» (57). В Топ-100 включены также клиника «Мать и дитя» (г. Самара, медицинская компания МДК), «Инвитро», AbbVie и «Сотекс».

В конкурсе приняли участие 233 работодателя. При подготовке рейтинга оценка работодателей проводилась по трем критериям: мнения соискателей, мнения сотрудников компании, экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом.

Оценка проходила в три этапа, и каждая компания заняла место в соответствии с итоговым баллом.

1. Внешняя оценка: соискатели выбирают компании, в которых хотели бы работать, по методологии, одобренной ВЦИОМ.

2. Оценка HR-департамента. HR-специалисты заполняют профессиональную анкету, разработанную HeadHunter с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V.: так оценивается эффективность HR-функции в компании.

3. Исследование вовлеченности сотрудников, проведенное «ЭКОПСИ консалтинг». Это оценка по трем параметрам — удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»