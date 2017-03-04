Perjeta и Herceptin в сочетании с химиотерапией снижают смертность от рака молочной железы

Швейцарская фармацевтическая компания Roche заявила о том, что применение комбинации препаратов Perjeta и Herceptin в сочетании с химиотерапией после операции снижает риск рецидива рака молочной железы на ранней стадии, а также уровень летальности от этого заболевания, cообщает Reuters.

Представители компании отметили, что Perjeta и Herceptin в сочетании с химиотерапией является более эффективным лечением HER2-позитивного рака молочной железы на ранней стадии, чем применение Herceptin c химиотерапией.

Herceptin был одобрен в 1998 г. В скором времени истекает срок патентной защиты этого препарата.

Данные лекарственные средства в комбинации с химиотерапией уже одобрены для лечения метастатического рака молочной железы.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»