ФАС: на препараты, одобренные в 2016 г. для включения в перечень ЖНВЛП, нужно подавать новые заявки

ФАС России обращает внимание, что правилами формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, не предусмотрены процедуры сохранения или переноса результатов голосования членов комиссии на следующий год.

Комментируя обращение ООО «Джонсон&Джонсон» по вопросу необходимости повторного направления предложения о включении лекарственных препаратов в перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2018 год с учетом положительного решения членов комиссии о включении лекарственного препарата с МНН «диметилфумарат» в перечень ЖНВЛП на 2017 год, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев отметил: «Мы исходим из того, что компания «Джонсон&Джонсон» вправе подать новое предложение о включении лекарственного препарата с МНН «диметилфумарат» в проект перечня ЖНВЛП на 2018 год в порядке, предусмотренном законодательством».

Ежегодный пересмотр перечня ЖНВЛП начинается в апреле. К этому времени, а именно до 31 марта, в Минздрав должны быть поданы заявки от производителей, желающих попасть в перечень. Однако 2017 г. в этом плане особый. По результатам заседания Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в 2016 г., с текущего года, как предполагалось изначально, ЖНВЛП должен был пополниться 24 дополнительными позициями, включая четыре новые лекарственные формы уже имеющихся МНН. Кроме того планировалось расширить ОНЛС на семь препаратов и минимальный ассортимент на три препарата. Но все перечни в 2017 г. согласно постановлению Правительства РФ №2885-р от 28.12.2016 г. остались прежними.

Как сообщили ранее «ФВ» в Ассоциации международных фармпроизводителей, Комиссия по формированию перечней проголосовала за то, что все решения по итогам работы 2016 г. должны быть учтены в последующем периоде.