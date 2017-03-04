Лекарство от болезни Альцгеймера — многомиллиардный рынок и факторы риска ФАС: на препараты, одобренные в 2016 г. для включения в перечень ЖНВЛП, нужно подавать новые заявки » Препарат ataluren не прошел клинические исследования для лечения муковисцидоза Американская фармацевтическая компания PTC Therapeutics Inc прекратила разработку препарата ataluren для лечения муковисцидоза, поскольку препарат не показал ожидаемых результатов в ходе исследований III фазы, сообщает Reuters. Акции компании упали на 25,3% – до 9,84 долл. Как заявили в компании, ataluren не показал статистически значимых улучшений симптоматики у пациентов с нонсенс-мутацией муковисцидоза. Кроме того, компания отзовет заявку на одобрение препарата для лечения муковисцидоза в Европе. В настоящее время ataluren одобрен в ЕС для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, обусловленной нонсенс-мутациями, у амбулаторных пациентов в возрасте от 5 лет. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»