Сведения о субстанции для российских лекарств будут вноситься в реестр автоматически Препарат ataluren не прошел клинические исследования для лечения муковисцидоза » Лекарство от болезни Альцгеймера — многомиллиардный рынок и факторы риска Разработка медицинских препаратов для лечения болезни Альцгеймера сопряжена с рядом сложностей и требует больших финансовых затрат, однако в перспективе такой препарат может принести десятки миллиардов доходов. Поэтому данный рынок представляет особый интерес для инвесторов, но следует учитывать ряд факторов, влияющих на его развитие. Болезнь Альцгеймера поражает людей старшего возраста и до сих пор не поддается лечению. Заболевание вызывает ухудшение памяти, умственных способностей и существенно снижает качество жизни заболевших. Они не могут жить самостоятельно, водить автомобиль, делать покупки в магазинах и многое другое. На поиск препаратов для лечения этого нейродегенартивного расстройства тратятся огромные средства, поскольку население планеты стареет и пациентов становится все больше. Фармкомпании не раскрывают точных сумм, которые они тратят на исследования, касающиеся болезни Альцгеймера. По независимой экспертной оценке, только финальные тесты экспериментального препарата могут стоить более $200 млн. Для сравнения, исследование препаратов от меланомы обходится в 2-4 раза дешевле. Только предварительные тесты для выявления людей с признаками болезни Альцгеймера обходится в $15-$20 тыс. на одного человека. Но биотехнологические и фармацевтические компании готовы нести такие затраты, так как в случае успеха препарат от болезни Альцгеймера будет приносить не менее $30 млрд в год только в США. К сожалению, процесс поиска лекарства является очень сложным. В некоторых случаях надо полностью менять подход к тестированию препаратов. Например, в тестировании участвуют люди, у которых фиксируется только забывчивость, а других признаков болезни Альцгеймера еще не отмечено. Это позволяет искать препараты, которые тормозят развитие опасного заболевания еще до проявления клинических симптомов. Пока в сфере разработки препаратов от болезни Альцгеймера больше неудач, чем успехов. К настоящему моменту проведены неудачные тесты более 100 препаратов, к ним стоит добавить недавние неудачные испытания препаратов от компаний Merck & Co. (MRK, NYSE) и Eli Lilly & Co. (LLY, NYSE). Однако компании продолжают исследования, в частности на пациентах, у которых только начали проявляться признаки дегенеративного расстройства. При этом каждый такой этап эксперимента будет стоить сотни миллионов, по сообщениям представителей Eli Lilly. В ближайшие два года фармацевтическая компания Roche проведет тестирование своего препарата, чтобы выяснить максимально допустимую дозу для препарата. Также компания в прошлом году начала испытания с участием 750 пациентов, результаты ожидаются к 2021 г. Компания Allergan, Inc (AGN, NYSE) также испытывает препарат, который может облегчить симптомы проявления болезни Альцгеймера. Хоть лекарство и не направлено на устранение причины болезни, но пока лечение симптомов — единственный доступный способ терапии. Несмотря на большое количество неудачных испытаний, исследователи настроены оптимистично. Каждое неудачное исследование в конечном итоге дает ученым новые данные о болезни Альцгеймера, а значит, рано или поздно это приведет к разработке эффективного препарата. В таком случае победителя гонки ждет астрономический доход. ffin