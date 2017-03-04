Исследования мельдония обошлись государству в 80 млн рублей

Исследования сроков выведения мельдония из организма спортсменов обошлись государству в 80 млн рублей, сообщил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба.

«Мы очень четко отслеживаем те препараты, которые вносятся WADA (Всемирным антидопинговым агентством) в лист ожидания с тем чтобы параллельно посмотреть, нет ли у них свойств депонирования, накопительных свойств, присущих мельдонию. Пока из тех препаратов, которые внесены WADA в такие листы ожидания, таких свойств у препаратов нет. Это, как правило, препараты, которые выводятся из организма после употребления в течение часов, либо суток, либо месяца», – сказал Уйба.

По словам Уйбы, в ближайший год WADA включит в лист ожидания 10 препаратов, исследование фармакокинетических свойств которых обойдется России в 1 млрд. Лекарства, попавшие в этот перечень, впоследствии могут быть включены в список запрещенных препаратов, который WADA обновляет ежегодно.

Мельдоний попал в перечень запрещенных препаратов по инициативе антидопингового агентства США (USADA), получившего данные о том, что он пользуется популярностью у спортсменов из Восточной Европы. Так, например, трибунал Международной федерации тенниса дисквалифицировал российскую спортсменку Марию Шарапову на два года за употребление допинга в ходе Открытого чемпионата Австралии по теннису. Как указано в полном решении по делу Марии Шараповой, теннисистке привозил запрещенный препарат Милдронат из России отец. ФМБА намерено вновь поднять вопрос о выводе мельдония из списка запрещенных препаратов.

Источник: РИА «Новости»

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