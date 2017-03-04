Минздрав отказался вводить рецепты на спиртосодержащие лекарства

Минздрав решил отказаться от идеи продавать спиртосодержащие лекарственные средства по рецептам, сообщил корреспонденту Vademecum директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

По его словам, ведомство решило, что для снижения уровня потребления спиртосодержащих лекарств в качестве алкоголя будет достаточно внедрить несколько мер.

«Министерством разработано две меры, которые внедряются: ограничение объема тары и ограничение количества отпускаемых в одни руки флаконов. Данные меры признаны экспертами наиболее эффективными. Именно поэтому было принято решение остановиться на них», — рассказал Салагай.

Работа по регулированию оборота спиртосодержащей продукции в аптеках была начата еще в 2014 году: тогда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ограничить объем тары выпускаемых спиртосодержащих настоек и перевести их в разряд рецептурных. Обеспокоенность ростом потребления таких препаратов в качестве аналогов алкогольных напитков в разное время проявлял и Минздрав: год назад ведомство предложило отпускать спиртосодержащие лекарства, в том числе настойки пустырника, боярышника и валерьянки, только по рецепту.

Эта тема получила широкий резонанс после ситуации с массовым отравлением жителей Иркутска лосьоном «Боярышник», из-за распития которого скончались 76 человек.

После этого случая Медведев поручил Минпромторгу, Минфину, Минздраву и Минсельхозу до 14 июня 2017 года внести поправки в действующее законодательство, предусматривающие ужесточение правил продажи спиртосодержащих лекарств.

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