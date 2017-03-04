Российские врачи боятся выписывать обезболивающие

Большинство российских врачей испытывают страх при выписке наркотических анальгетиков, в том числе больше трети из них боятся уголовной ответственности. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи совместно с фондом «Вера».

Опрос проводился в феврале 2017 года в рамках подготовки к заседанию Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. В нем приняли участие 118 врачей из 37 регионов.

«37,8% врачей опасаются уголовного преследования за ошибки в работе с наркотическими средствами и психотропным веществами. 26,7% врачей не всегда уверены в том, что назначение наркотических анальгетиков оправданно и соответствует выраженности болевого синдрома у пациента. 8,9% опасаются наступления необратимых последствий после назначения наркотических анальгетиков. 15,6% врачей не уверены в собственных знаниях о лечении болевого синдрома», – говорится в отчете, составленном по результатам опроса.

По мнению респондентов, процедура выписки наркотических препаратов является довольно сложной. Для большинства из них (39,2%) наиболее сложным является сбор подписей и печатей на рецепте, для 26,6% – грамотная и безошибочная выписка рецепта, 30,4% считают формат рецептурного бланка неудобным, а 26,6% опрошенных отметили сложности с получением этих бланков.

При этом 74% врачей считают, что излишняя бумажная работа является серьезной преградой на пути к обеспечению пациентов качественным обезболиванием.

«Кроме того, основными барьерами на пути обеспечения качественного обезболивания врачи называют сложное действующее законодательство (82,7%), плохую информированность врачей об изменениях в законодательстве (73,4%), страх уголовного (70%) и административного (62%) преследования», – говорится в отчете.

Серьезной преградой, по мнению 73,4% опрошенных, является и «отсутствие культуры обезболивания в обществе в целом». Так, 60% врачей сталкивались с тем, что пациенты отказываются от назначения наркотических анальгетиков.

«Опрос пациентов и их близких показал, что опрошенные готовы терпеть сильную боль, но не принимать наркотические анальгетики, опасаясь развития психических нарушений (19,1%), формирования привыкания и зависимости (13,5%), скорой смерти (8%) и не желая причинять неудобство родственникам (12,3%)», – следует из отчета.

Чтобы улучшить эту ситуацию, считают врачи, необходимо оперативно создать четкий алгоритм маршрутизации пациента, который помог бы ему сориентироваться, куда и к кому обращаться при возникновении болевого синдрома на том или ином этапе оказания медицинской помощи, а также определить максимальные сроки для оказания помощи (так считают 96,5% респондентов). Кроме того, необходимо создать единую информационную систему, которая позволила бы отслеживать историю болезни пациента, «передавать» его из одного медучреждения в другое, а также обмениваться данными с аптеками (этот вариант отметили 94,1% опрошенных).

В начале марта 2017 года вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила Минздраву создать государственный регистр пациентов, нуждающихся в обезболивании и паллиативной медицинской помощи. Регистр должен заработать с 1 января 2018 года.

Месяцем ранее Голодец поручила Минздраву установить контроль за назначением онкологических и обезболивающих препаратов в регионах. Всего в 2016 году было зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев отказа в выписке обезболивающих препаратов и лекарств для терапии онкозаболеваний.

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