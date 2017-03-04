Pacira Pharmaceuticals улучшает финансовые показатели на росте продаж обезболивающего препарата

Опубликованный финансовый отчет фармацевтической компании Pacira Pharmaceuticals (PCRX, NASDAQ) подтвердил предыдущий прогноз компании и превзошел ожидания аналитиков. Акции компании на торгах 1 марта выросли на 13,6%. На торгах 2 марта: акции скорректировались на 0,3% до $49,4. Рост за неделю составил 12,53%. Рыночная капитализация $1,87 млрд.

Препарат Exparel, используемый для снижения послеоперационной боли, стал драйвером роста прибыли Pacira Pharmaceuticals. Продажи препарата выросли по сравнению с 2015 г. и имеют положительный прогноз на 2017 г. в связи с новыми сделками по его распространению.

В четвертом квартале продажи Pacira Pharmaceuticals составили $72,9 млн, что на 5,9% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам года объем продаж увеличился на 11% до $276,4 млн, не-GAAP прибыль на акцию составила $0,62.

Инвесторы положительно восприняли новость о том, что Pacira Pharmaceuticals смогла доказать эффективность Exparel в уменьшении боли и снижении зависимости от опиоидов после полного эндопротезирования коленного сустава. Также в начале года компания подписала соглашение с DePuy Synthes, которая поможет продвижению Exparel в качестве обезболивающей терапии после пластических операций, операций на позвоночнике, в спортивной медицине или при травмах. При этом Pacira Pharmaceuticals продолжает исследование своего препарата на эффективность в других сферах.

Расширение сферы применения Exparel может примерно на 9% (до $290 -$310 млн) увеличить его продажи год к году в 2017 г. Впрочем, итоговые продажи могут оказаться еще выше.

Инвестиционная компания H.C. Wainwright опубликовала 2 марта рекомендацию покупать акции Pacira Pharmaceuticals с повышением целевой цены до $59.

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