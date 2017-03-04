Фармотрасль Индии хочет дружить с Соединенными Штатами

Удастся ли это в новых условиях президентства Трампа — вопрос

Крупнейшие индийские фармпроизводители решили убедить Соединенные Штаты в том, что те должны импортировать дешевые лекарства, выпущенные в Индии, дабы снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения Америки. Более того, они желают организовать партнерские отношения по части сложных, но важных биосимиляров.

Активизация Индийского фармацевтического альянса (IPA), объединяющего два десятка ведущих игроков, напрямую связана с желанием Дональда Трампа остановить неконтролируемый рост цен на препараты по причине того, что фармкомпаниям «всё сходит с рук». Американский президент провел встречу с руководителями «Большой фармы», в рамках которой пообещал внедрить систему государственных торгов, обуздать регулирующие структуры, которые затягивают процедуру одобрения новых медикаментов, снизить корпоративные налоговые ставки, а также, что важно в данном случае, вернуть фармпроизводство в США.

По мнению IPA, в состав которой входят такие, к примеру, локомотивы, как «Сан фармасьютикал индастриз» (Sun Pharmaceutical Industries), «Д-р Редди’c лабораторис» (Dr. Reddy’s Laboratories), «Лупин фармасьютикалс» (Lupin Pharmaceuticals), «Ципла» (Cipla), «Ауробиндо фарма» (Aurobindo Pharma) и «Зайдес Кадила» (Zydus Cadila), Соединенные Штаты сэкономят гораздо больше, если займутся не расширением локальных производств с целью наращивания рабочей силы, но именно импортом недорогих препаратов. Причем имеет смысл устранить любые таможенные пошлины на ввозимые дженерики.

Производственные затраты на выпуск лекарств в Индии на 50% ниже, чем в западных промышленно развитых странах. Между тем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) неоднократно предъявляло претензии индийским фармкомпаниям по причине проблем с качеством продукции.

Фармотрасль Индии, ежегодно экспортирующая медикаментов на 12,5 млрд долларов, сильно заинтересована в сотрудничестве с США: на этом рынке она извлекает 40–50% своего дохода. Да, наращивание объемов торговли дженериками, которые в целом на 80% дешевле своих оригиналов, выгодно Стране слонов, однако непредсказуемость решений администрации Трампа никого не оставляет в спокойствии.

Основная угроза лежит в поле потенциальных изменений таможенного законодательства: импорт медикаментов может быть обложен дополнительными пошлинами — во имя возвращения производства в страну, тогда как их экспорт, напротив, освобожден.

Опасаются не только индийские компании: «Тева фармасьютикал индастриз» (Teva Pharmaceutical Industries), крупнейший в мире производитель генерических лекарств, предупредил, что новый порядок может «негативно отразиться на международной фармацевтической торговле». Оно и понятно: большинство фабрик израильской компании находится за пределами США.

Изображение: Reuters

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