22% российских фармпроизводителей получили сертификат GMP

1 февраля 2017 года состоялось заседание президиума Всероссийского общественного совета фармацевтической промышленности, в рамках которой выступил Станислав Ливанский, руководитель отдела экономики и анализа фармацевтической и медицинской промышленности ФБУ «ГИЛС и НП» с аналитическим обзором рынка фармацевтической промышленности.

По данным аналитического отдела ФБУ «ГИЛС и НП» по состоянию на конец 2016 года на территории Российской Федерации действовало 527 лицензий на производство, что соответствует 566 производственным площадкам в 71 регионе. В свою очередь, 378 (69%) площадок имеют лицензию на производство и упаковку ГЛФ и субстанций, тогда как 185 (31%) производят только спиртосодержащие растворы, медицинские газы и т.д. Кроме того, 42 площадки, по тем или иным причинам, не участвовали в производстве фармацевтических препаратов в 2016 году.

По предварительным данным Росстата, в целом, рост фармацевтической промышленности в 2016 году составил 20%. Такая высокая динамика производства находит свое подтверждение в данных независимых аналитических компаний о продажах лекарственных средств на фармрынке РФ по итогам прошлого года.

Так, в 2016 году доля отечественных производителей от общего объема рынка составила 29% в денежном выражении (или 284 миллиарда рублей в оптовых ценах) и 61% в натуральном выражении (3,24 миллиарда упаковок). Таким образом, возможно констатировать рост данного показателя в денежном выражении и отсутствие существенных изменений в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом – 27% и 61% соответственно.

Обозначенная выше динамика сохраняется и при рассмотрении ЖНВЛП-сегмента рынка. Так, доля отечественных производителей от общего объема рынка ЖНВЛП составила 32% в денежном выражении и 60% в натуральном выражении. При этом, доля в денежном выражении за год выросла, а доля в натуральном выражении несколько сократилась.

Подобная динамика объясняется совокупностью факторов. С одной стороны, в розничном сегменте рынка наблюдается вымывание препаратов нижней ценовой категории (до 50 рублей), что приводит к увеличению продаж иностранных препаратов. Так, в 2016 году продажи в упаковках лекарственных препаратов отечественного производства, относящихся к нижнему ценовому сегменту, упали на 5%, в то время как аналогичный показатель для препаратов иностранного производства вырос на 19%.

С другой стороны, результаты программы импортозамещения, а также выход на рынок новых отечественных препаратов для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний трансформируется в увеличение доли препаратов отечественного производства в различных государственных программах. Динамика продаж продукции отечественных компаний в бюджетном сегменте фармацевтического рынка 2016 году в натуральном выражении является положительной – данный показатель равен 10,5% по ЖНВЛП сегменту и 12,4% по рынку в целом. Заметим, что при этом, продажи иностранных компаний в упаковках сократились, соответственно, на 1,9% и -0,1%.

gmpnews