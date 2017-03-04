Позиция ФАС России по вопросу формирования перечня ЖНВЛП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) рассмотрела обращение ООО «Джонсон&Джонсон» по вопросу необходимости повторного направления предложения о включении лекарственных препаратов в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для медицинского применения на 2018 год с учетом положительного решения членов комиссии о включении лекарственного препарата с МНН «Диметилфумарат» в перечень ЖНВЛП на 2017 год.

По итогам заседаний комиссией по формированию перечней лекарственных препаратов и минимального ассортимента готовится проект перечня ЖНВЛП. Окончательное решение по утверждению подготовленного проекта, в том числе по внесению всех указанных в таком проекте лекарственных препаратов в перечень ЖНВЛП, принимается Правительством Российской Федерации.

Перечень ЖНВЛП на 2017 год утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2885-р и не содержит лекарственный препарат с МНН «Диметилфумарат».

Следовательно, Правительством Российской Федерации не принято решение о включении лекарственного препарата с МНН «Диметилфумарат» в перечень ЖНВЛП на 2017 год.

ФАС России обращает внимание, что правилами формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи не предусмотрены процедуры сохранения или переноса результатов голосования членов комиссии на следующий год.

«Мы исходим из того, что компания «Джонсон&Джонсон» вправе подать новое предложение о включении лекарственного препарата с МНН «Диметилфумарат» в проект перечня ЖНВЛП на 2018 год в порядке, предусмотренном законодательством», — прокомментировал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

По итогам рассмотрения указанного обращения опубликована официальная позиция ФАС России по вопросу повторного направления предложений о включении лекарственных препаратов в перечень ЖНВЛП на 2018 год.

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