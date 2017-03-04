Эксперт: стоимость оборудования для маркировки лекарств не должна превышать €150 тысяч

В компании Biocad отметили, что внедрение маркировки никак не повлияет на цены на лекарства для конечного потребителя

Стоимость оборудования, необходимого для маркировки лекарств на одной производственной линии фармацевтического завода, составляет не более €150 тысяч. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.

Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов запущен в РФ с 2017 года. Biocad стал первой компанией, которая начала наносить специальные идентификационные знаки на свои лекарственные препараты. По этой маркировке любой покупатель сможет при помощи своего смартфона или сканера в самой аптеке проверить легальность препарата. В Росздравнадзоре уверены, что маркировка двухмерным штриховым кодом позволит в автоматизированном режиме обеспечивать защиту от недоброкачественных и контрафактных препаратов.

«Максимум инвестиций (для оборудования каждой производственной линии — прим. ред.) — это до 150 тыс. евро. Фармацевтические компании могут себе это позволить. Если есть те фармацевтические компании, которые не могут себе это позволить себе такие затраты, странно становится, что они вообще есть», — считает Морозов.

В пресс-службе компании добавили, что сканер для аптек, считывающий коды, будет стоить компании около 20 тыс. рублей.

Морозов также отметил, что внедрение маркировки никак не повлияет на цены на лекарства для конечного потребителя. «Это (маркировка — прим. ред.) приведет к увеличению прозрачности рынка», — сказал гендиректор Biocad, добавив, что некоторым участникам рынка это просто невыгодно.

ТАСС