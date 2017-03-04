Инновационным путем разработано и синтезировано идеальное лекарство от боли

Компьютерное моделирование позволило создать обезболивающее без побочных эффектов.

Ученые из берлинской университетской больницы Шаритэ (Charité) создали обезболивающий препарат весьма необычным путем. Для этого применили компьютерное моделирование, позволившее разработать и изготовить лекарство опиоидного действия, но без характерных побочных эффектов. Об этом сообщается в журнале Science.

Методом компьютерной симуляции ученые анализировали возможное взаимодействие различных молекул с опиоидными рецепторами организма и вначале разработали прототип лекарства под названием NFEPP. В отличие от обычных обезболивающих средств такого принципа действия, препарат не должен был вызывать помрачение сознания, тошноту, запоры, зависимость, остановку дыхания.

За основе компьютерной модели было синтезировано лекарство, которое прошло затем экспериментальное тестирование. Для этого также использовалась электронная модель, учитывающая повышенную концентрацию протонов в условиях воспаления. При этом выяснилось, что протонирование действующего вещества имеет решающее значение для активизации опиодных рецепторов. Опыты на животных показали, что препарат успешно действует на воспаленную ткань, а здоровые ткани на него не реагируют.

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