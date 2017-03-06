ФАС выступила за отмену правила «Третий лишний»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает с правительством возможность отмены постановления, известного в отрасли как «Третий лишний», которое дает преференции отечественным производителям при госзакупках лекарств и медоборудования. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Мы обсуждаем с правительством вопрос о том, чтобы отменить эту тему «Третий лишний». Мы считаем, что механизм должен быть заменен механизмом преференций. Например, 15-процентными, или можно увеличить до 20%. Но система «Третий лишний», на наш взгляд, не подходит. Соответствующий доклад мы отправили в правительство, обсуждаем со всеми участниками. Думаю, что надо переходить к преференциям», – пояснил свою позицию Артемьев. По его словам, в правительстве многие поддержали это предложение.

По словам Артемьева, такое решение было принято в связи с тем, что ФАС обнаружила проблемы при применении этого правила на торгах: иностранная компания «с отличным ценовым предложением» была снята с торгов, а контракт был заключен с российским производителем, который выставил завышенную стоимость препарата.

Постановление, известное в отрасли как «Третий лишний» и дающее преференции отечественным производителям при госзакупках, фактически заработало в конце мая 2016 года. В ноябре того же года Минпромторг внес изменения в это постановление, согласно которым при госзакупках лекарств предпочтение будет отдаваться поставщикам тех лекарств, производство которых проходит в России на всех стадиях технологического процесса, включая синтез молекулы активной фармацевтической субстанции. Если на аукцион будет подана как минимум одна заявка, удовлетворяющая этому требованию, то все остальные предложения должны быть отклонены. Изменения в постановление, опубликованные на сайте regulation.gov.ru, находятся на стадии оценки регулирующего воздействия (ОРВ) Минэкономразвития России. При этом ранее ФАС выступала против трехступенчатой системы преференций.

Источник: РИА «Новости»

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