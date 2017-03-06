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NICE одобрил препарат компании Intercept для лечения первичного склерозирующего холангита

Национальный институт здоровья Великобритании (NICE) одобрил препарат Ocaliva американской фармкомпании Intercept Pharmaceuticals Inc для лечения редкого хронического заболевания печени – первичного склерозирующего холангита, сообщает Pharma Times.

Препарат является агонистом фарнезоидного Х-рецептора (FXR), который экспрессируется в печени и кишечнике.

Согласно результатам клинических исследований, у 46% пациентов, прошедших терапию Ocaliva в комбинации с урсодезоксихолевой кислотой, наблюдалось снижение уровня щелочной фосфатазы по сравнению с 10% больных, получивших плацебо. Кроме того, в течение года сокращение уровня щелочной фосфатазы более, чем на 15%, было зафиксировано у 77% пациентов, получивших комбинацию Ocaliva и урсодезоксихолевой кислоты по сравнению с 29% прошедших терапию только урсодезоксихолевой кислотой.

Препарат был одобрен Еврокомиссией в декабре 2016 года.

Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»

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Март 6, 2017 | Просмотров: 13