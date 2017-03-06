В Кировской области планируется до конца 2017 года создать биотехнологический промышленный кластер

В Кировской области началась подготовка к созданию в регионе биотехнологического промышленного кластера. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, такое распоряжение дал врио губернатора Игорь Васильев.

Кластер должен объединить усилия ведущих фармацевтических предприятий области для разработки и выпуска востребованных на рынке лекарственных препаратов.

Существующие сегодня на территории области кластерные объединения не могут быть включены в федеральный реестр, так как не соответствуют требованиям, предъявляемым к промышленным кластерам. Это лишает их возможности претендовать на получение поддержки из федерального бюджета.

В настоящее время под руководством и.о. заместителя председателя правительства области Максима Кочеткова разработан и согласован план мероприятий по созданию биотехнологического промышленного кластера, создание которого запланировано до конца 2017 года. Производственная площадка биомедицинского комплекса «Нанолек» выступит в качестве основы кластерного объединения.

Требования к созданию кластеров установлены Правительством Российской Федерации (от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров»). Выполнение этих требований позволит биотехнологическому промышленному кластеру войти в перечень промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров Минпромторга России и в дальнейшем получать поддержку из федерального бюджета.

«Фармацевтический вестник»