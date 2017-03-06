Прокуратура Астраханской области подозревает супружескую пару в незаконной фармдеятельности В Кировской области планируется до конца 2017 года создать биотехнологический промышленный кластер » В Горном Алтае увеличат производство БАД На очередном заседании Организационного штаба Республики Алтай представили проект по производству биологически активных добавок в Горно-Алтайске. Заявитель проекта — ООО «Горно-Алтай-Фарм». Как сообщили в пресс-службе администрации региона, суть проекта заключается в строительстве производственного здания и приобретении оборудования для организации производства биологически активных добавок на территории Горно-Алтайска. Срок его окупаемости – 2,5 года. Чистый дисконтированный доход за пять лет реализации – 15 742 тыс. руб. Планируется создать 11 рабочих мест. Общая стоимость проекта – 9 943 тыс. руб., из них 20% – собственные средства, 7954,4 тыс. руб. – заемные. На приобретение оборудования планируют потратить 2943 тыс. руб. Вывод предприятия на полную мощность ожидается к 2020 году. «Фармацевтический вестник»