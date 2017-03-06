Прокуратура Астраханской области подозревает супружескую пару в незаконной фармдеятельности » Dupixent показал положительные результаты Французская фармкомпания Sanofi и американская биотехнологическая компания Regeneron сообщили о положительных результатах клинического исследования препарата для лечения атопического дерматита Dupixent (dupilumab), пишет Reuters. В ходе исследования Dupixent в комбинации с топическими кортикостероидами продемонстрировал большую эффективность для лечения атопического дерматита, чем применение только топических кортикостероидов, которые часто назначаются для терапии этого заболевания. В сентябре 2016 года FDA присвоило препарату статус приоритетного рассмотрения. Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»