Грузинского чиновника обвинили в лоббировании интересов фармдистрибьюторов

Правоохранительные органы Грузии задержали главу Департамента фармацевтической деятельности Минздрава Грузии Давида Мачарашвили по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями – по версии следствия, чиновник лоббировал интересы двух фармдистрибьюторов, из-за чего в страну было завезено больше психотропных препаратов, чем необходимо.

По версии следствия, Мачарашвили при расчете количества импортируемых психотропных препаратов и установке квот на них отдал преимущество двум компаниям-поставщикам, из-за чего в Грузию было завезено больше медикаментов, чем это необходимо.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Злоупотребление служебными полномочиями» и «Ответственность исполнителей и соучастников за злоупотребление служебными полномочиями», предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Дело возбуждено также против директоров компаний-дистрибьюторов.

В начале 2017 года единственный дистрибьютор по закупке и обеспечению лекарствами в Казахстане ТОО «СК-Фармация» был оштрафован на $4 млн (1,3 млрд тенге) за злоупотребление доминирующим положением. Руководитель компании вынужден был уйти в отставку после резкой критики со стороны президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Источник: Министерство финансов Грузии

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