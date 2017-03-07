ФАС выявила картель при поставках медоборудования на 37 млн рублей

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило картельный сговор медицинских компаний на 18 аукционах на сумму более 37 млн рублей. Оборудование и медизделия закупались для нужд государственных медучреждений Москвы и Московской области, в том числе для филиалов Городской клинической больницы им. С.П. Боткина, Научного центра акушерства и гинекологии им. В.И. Кулакова, Центральной клинической больницы восстановительного лечения ФМБА России.

По данным ФАС, компании ООО «МедТайм», ООО «Медстандарт-ДМ», ООО «МедДиаЛог» и ООО «НИИЦ», участвуя в торгах на поставку медицинских изделий и специального медоборудования, обменивались информацией и действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цены на торгах. В результате сговора одна из указанных компаний выигрывала торги со снижением начальной цены контракта на 1–1,5%.

В отношении медицинских компаний – участников сговора будет возбуждено административное дело. Штраф за антиконкурентное соглашение для юридических лиц может составить от 10% до 50% от начальной максимальной стоимости предмета торгов.

Ранее правоохранительные органы возбудили дело против двух сотрудников Министерства здравоохранения Самарской области, а также директора и заместителя директора ООО «СМТ» за сговор на аукционе по обслуживанию медтехники.

Только в августе 2016 года ФАС выявила признаки потенциального картельного сговора при проведении более чем 700 аукционов на поставку медизделий и лекарств на общую сумму 1,5 млрд рублей. В ноябре текущего года ФАС возбудила 53 антимонопольных дела в сфере закупок лекарственных препаратов, объектами рассмотрения которых стали более 2 тысяч аукционов на общую сумму около 10 млрд рублей.

Источник: ФАС

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