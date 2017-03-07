ФАС отменила согласование цены на онкопрепарат Бартизар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отменила согласование цены на лекарственный препарат Бартизар (МНН бортезомиб) производства ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (входит в ГК «Протек»), говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Препарат, который в 2016 году государство закупило на 1 млрд рублей, теперь не сможет принимать участия в торгах, пока производитель не согласует с ФАС новую цену.

При регистрации цены на Бартизар компания-производитель представила соглашение с поставщиком сырья, в котором указала, что его стоимость составляет 106 евро, в то время как в соответствии с грузовой таможенной декларацией (ГТД) фактическая цена ввоза сырья на момент ее регистрации составляла 48 евро. Таким образом, по мнению ФАС, фармкомпания завысила стоимость закупки сырья в 2,2 раза.

Сотрудники антимонопольной службы также обнаружили, что при пересчете договорной цены на сырье в рубли «Сотекс» завысил курс евро, «что дополнительно усугубило выявленный факт недостоверности представленной информации», – говорится в сообщении на сайте антимонопольного ведомства.

В связи с этим ФАС приняла решение об отмене ранее согласованных предельных отпускных цен на препарат Бартизар.

Бартизар – противоопухолевое лекарство, применяемое при лечении множественной миеломы, а также мантийноклеточной лимфомы (у пациентов, прошедших первую линию лечения). Средняя стоимость препарата в Москве, согласно данным сайта aptekamos.ru, составляет 63,1 тысячи рублей за упаковку с дозировкой 3,5 мг.

Согласно данным портала zakupki.gov.ru, в 2016 году государство закупило Бартизар на сумму почти 1 млрд рублей. Большая часть закупок осуществлялась по программе «Семь нозологий». Дистрибьютором этого препарата является «Протек».

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – фармацевтическая компания, основанная в 1999 году. Входит в группу компаний «Протек». По данным СПАРК, выручка компании в 2015 году составила 8,56 млрд рублей, а чистая прибыль – 1,2 млрд рублей.

ГК «Протек» – одна из крупнейших фармацевтических компаний России, занявшая 31-е место в ТОП200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», аптечная сеть «Ригла», производственная компания ЗАО «ФармФирма «Сотекс» и другие. Консолидированная выручка в 2016 году составила 241,76 млрд рублей, что на 23,8% больше, чем в 2015 году.

Источник: ФАС

vademec