Эксперты предложили меры борьбы с недофинансированием лечения орфанных болезней

Экспертный совет при Правительстве РФ подготовил предложения по улучшению обеспечения лекарствами людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. В частности, эксперты считают необходимым централизовать закупки орфанных препаратов на федеральном уровне и переложить обязательства по финансированию лекарственной терапии по 9 наиболее затратным заболеваниям из «Перечня 24» с регионального на федеральный уровень. Среди других рекомендаций экспертов — отделение понятия инвалидности от права на лекарство, исключение из госреестра лекарств с недоказанной эффективностью и безопасностью и отмена монетизации льгот. Эти и другие предложения направлены министру РФ по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову.

С рядом инициатив по совершенствованию лекарственного обеспечения пациентов орфанными препаратами ранее выступили Министерство здравоохранения Республики Татарстан и Департамент здравоохранения города Москвы. Экспертный совет проанализировал региональные инициативы, а также существующий мировой опыт.

Сейчас за счёт федерального бюджета финансируется лечение лишь 7 групп орфанных заболеваний (программа «7 нозологий»), в то время как средства на лечение 24 групп других заболеваний («Перечень 24») должны выделяться из региональных бюджетов. Ориентировочная общая потребность в финансировании лекарственной терапии орфанных заболеваний оценивается в 15–30 млрд рублей, при этом на региональном уровне дефицит составляет более трети средств. По данным Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями «Генетика», в 2016 году с финансовой нагрузкой по лекарственному обеспечению орфанных больных смогли справиться лишь несколько регионов, тогда как более 60% регионов потребовалась поддержка из федерального бюджета в объёме свыше 50% от потребности.

С учётом того, что не все редкие заболевания требуют дорогостоящего лечения, члены Экспертного совета предлагают внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые сделают возможным финансирование из федерального бюджета наиболее дорогостоящего лечения 9 заболеваний из «Перечня 24». При этом средства на остальные орфанные препараты по-прежнему должны будут выделять регионы.

Наиболее остро стоящей проблемой является обеспечение финансирования лекарственной терапии орфанных больных по программе «Перечень 24» в 2017 году, при том что в федеральном бюджете на этот год дополнительных финансовых средств на эти цели не предусмотрено. Регионы не в состоянии самостоятельно профинансировать их лекарственную терапию, а прекращение начатого лечения недопустимо, так как может привести к ухудшению состояния больных. Эксперты предлагают повторно инициировать рассмотрение вопроса финансирования в 2017 году из федерального бюджета наиболее финансово затратных орфанных заболеваний из «Перечня 24» во избежание ухудшения состояния пациентов в связи с прекращением лекарственной терапии», — говорится в заключении Экспертного совета.

Федеральные органы власти — Минфин и Минэкономразвития — ранее выступали против этой идеи из-за текущих бюджетных ограничений. В ФАС полагают, что вопросы лечения орфанных заболеваний необходимо решать за счёт благотворительности.

Что касается возможного софинансирования покупки орфанных препаратов со стороны самих пациентов, то большинство экспертов считает проблематичным даже частичное переложение финансовой нагрузки на больных из-за высокой цены таких лекарств. Вместе с тем, в перспективе эксперты предлагают рассмотреть возможность введения дифференцированного уровня соплатежей пациентов для разных классов орфанных лекарственных средств.

В перспективе эксперты предлагают переходить к обязательному генетическому тестированию на высокопенетрантные гены (гены, с высокой вероятностью приводящие к патологии и возникновению орфанного заболевания) и информировать будущих родителей о риске, если он есть.

Экспертный совет предложил также ряд дополнительных мер, которые могли бы способствовать решению проблемы финансирования лекарственного обеспечения пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. Одно из предложений — отвязать понятие инвалидности от права на лекарство, тем самым обеспечив возможность гражданам получать лекарства, но не оплачивать им пенсии по инвалидности. По предварительным оценкам, это потенциально может снизить расходы на выплаты пенсий по инвалидности на 150 млрд рублей в год. Около 1,5 млн инвалидов получили этот статус ради лекарств, говорит член Экспертного совета Александр Саверский.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из государственного реестра лекарственных средств и из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в рамках ОМС, лекарства с недоказанной эффективностью и безопасностью, которых, по разным оценкам, от 40 до 70%. Ещё одна рекомендация — отменить монетизацию льгот, поскольку часть денег граждане используют не на лечение и не на лекарства.

Более того, в силу дублирования льгот, граждане получают и льготы, и лекарства. Нельзя монетизировать конституционное право, поскольку оно не подлежит отмене даже в форме монетизации, то есть отказ от права недействителен — и то, что мы дали льготнику денег, не лишает его конституционного права, а также права на помощь по стандартам», — считает Александр Саверский.

Предложение регионов централизовать закупки орфанных лекарств на федеральном уровне эксперты поддержали. Эта мера, как ожидается, позволит оптимизировать процесс закупок и получить существенную экономию.

Обеспечение орфанными препаратами необходимо узкому кругу лиц, внесённых в соответствующий Федеральный регистр, — это около 12,5 тысячи человек. При этом в отдельно взятом регионе может быть только один пациент с орфанным заболеванием, и для этого пациента регион закупает лекарственный препарат. Каждый регион проводит врачебный консилиум, создаёт маршрутизацию, связанную с обследованием и лечением, производит процедуру закупки с поиском поставщика и объявлением торгов. Все это создаёт огромный документооборот и огромные расходы. По оценкам, стоимость одного рецепта по региональной программе в 10 раз выше, чем по федеральной программе», — говорится в заключении Экспертного совета.

open.gov